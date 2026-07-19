Церковный праздник 19 июля: три суровых запрета в этот день

19 июля по церковному календарю православные верующие чтят память преподобной Макрины, одной из самых почитаемых христианских подвижниц 4 века, сестры святителя Василия Великого. С ее именем связывают пример глубокой веры, жертвенности и служения ближним. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 19 июля. Фото из открытых источников

Церковный праздник 19 июля

Святая Макрина родилась примерно в 327 году в Каппадокии в благочестивой семье. После смерти своего жениха она решила не вступать в другой брак, посвятив жизнь Богу. Вместе с матерью она основала монашеское общество, где женщины молились, работали и помогали нуждающимся. Именно Макрину считают духовной наставницей своих братьев – Василия Великого и Григория Нисского, ставших выдающимися деятелями христианской Церкви.

В народных верованиях 19 июля связывали с особым отношением к земле и домашним делам. Наши предки считали, что в этот день не следует нарушать установившиеся запреты, чтобы не навлечь неудачу.

Что нельзя делать сегодня

— не рекомендуется сеять или сажать растения, поскольку верили, что это негативно скажется на будущем урожае

— женщинам советовали не квасить капусту и не солить огурцы — по поверью, заготовка могла быстро испортиться

— нежелательно употреблять алкоголь, ведь существовала примета, что это может принести несчастье или стать началом пагубной привычки.

Именины 19 июля

В этот день также приветствуют именинников. По церковному календарю День ангела отмечает Григорий, Дмитрий, Роман, Степан и Евгения.

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