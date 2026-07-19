Церковне свято 19 липня: три суворі заборони цього дня

19 липня за церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять преподобної Макрини, однієї з найшанованіших християнських подвижниць 4 століття, сестри святителя Василія Великого. З її ім’ям пов’язують приклад глибокої віри, жертовності та служіння ближнім. Дізнайтесь, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 19 липня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 19 липня

Свята Макрина народилася приблизно у 327 році в Каппадокії у благочестивій родині. Після смерті свого нареченого вона вирішила не вступати в інший шлюб, присвятивши життя Богові. Разом з матір’ю вона заснувала чернечу громаду, де жінки молилися, працювали та допомагали нужденним. Саме Макрину вважають духовною наставницею своїх братів — Василія Великого та Григорія Ніського, які стали визначними діячами християнської Церкви.

У народних віруваннях 19 липня пов’язували з особливим ставленням до землі та домашніх справ. Наші предки вважали, що цього дня не варто порушувати усталені заборони, аби не накликати невдачу.

Що не можна робити сьогодні

- не рекомендується сіяти чи садити рослини, оскільки вірили, що це негативно позначиться на майбутньому врожаї

- жінкам радили не квасити капусту та не солити огірки — за повір’ям, заготівля могла швидко зіпсуватися

- небажано вживати алкоголь, адже існувала прикмета, що це може принести нещастя або стати початком згубної звички

Іменини 19 липня

У цей день також вітають іменинників. За церковним календарем День ангела святкують Григорій, Дмитро, Роман, Степан та Євгенія.

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