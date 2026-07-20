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Яке церковне свято 20 липня: найвідоміші заборони та прикмети дня

За народними прикметами 20 липня заборонено займатися тяжкою роботою

20 липня 2026, 06:21
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Кравцев Сергей

20 липня за новим церковним календарем віруючі вшановують пам'ять пророка Іллі — одного з найвідоміших і найшанованіших біблійних святих. З цим днем пов'язано чимало народних прикмет, традицій та заборон, багато з яких дійшли до наших днів.

Яке церковне свято 20 липня: найвідоміші заборони та прикмети дня

Прикмети 20 липня. Фото: з відкритих джерел

У народі свято називають Іллін день, або просто Іллі. За народною традицією сьогодні прийнято допомагати тим, хто опинився у скрутній ситуації, подавати милостиню та робити добрі справи.

Здавна пророка Іллю вважають покровителем дощу, грому та родючості. Після Хрещення Русі у народній свідомості він багато в чому замінив язичницького бога Перуна, тому святого називають Громовержцем. За повір'ями, саме Ілля мчить по небу на вогняній колісниці, а гуркіт грому – це гуркіт її коліс.

З Іллі, за народними спостереженнями, літо починає поступатися місцем осені: закінчується сінокіс і починається жнива.

За народними прикметами 20 липня заборонено займатися тяжкою роботою, особливо у полі та городі – це вважається гріхом, а також ходити на рибалку.

Найвідоміша заборона Ільїна дня пов'язана саме з купанням – за повір'ями, після цього свята вода стає небезпечнішою. Прикмети кажуть, що у водоймах ховається нечиста сила, але також пояснюють це тим, що вода починає остигати і після купання легко застудитися. Існує також легенда, що одна з підків коня пророка Іллі впала у воду і зробила її холодною.

У народі вірять, що погода в Ільїн день може підказати, якою буде осінь. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою. Якщо спекотний день видався – до сухої осені. Грім чути, а дощу немає — опадів найближчим часом не буде. Комари літають хмарами — день буде сонячним та ясним. Якщо 20 липня немає дощу – попереду ще шість тижнів посухи.

Найвідоміша прикмета свідчить: Ільїн день вважається кордоном між літом та восени, таки й казали — "До Іллі — літо, після Іллі — осінь".

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