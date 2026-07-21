Як церковне свято 21 липня: про що не можна говорити цього дня

За новим церковним календарем 21 липня віруючі згадують преподобних Онуфрія та Онисима Києво-Печерських. З цією датою пов'язані народні прикмети про погоду та майбутній урожай, а також низку традиційних заборон.

Прикмети 21 липня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день називають Онуфрій Мовчазний або Мовчальник. Вважається, що 21 липня потрібно якомога менше говорити й більше працювати, тому будь-які справи намагаються виконувати мовчки — тоді робота йде на ура, а в домі весь рік зберігаються мир і порядок.

За традицією цього дня готують комори, сараї та льохи до зими: їх просушують, провітрюють, ремонтують стіни та підлоги. Гарною прикметою вважається навести лад у домі: випрати, почистити посуд, перебрати речі в шафах і скринях, провітрити зимовий одяг. Також цей день підходить для домашніх заготовок — варять компоти та варення, готують домашній квас і вино.

Оскільки свято припадає на другу половину літа, його пов'язують із поступовою підготовкою до осені, за традицією у цей час збирають перший урожай яблук.

Існує і повір'я про "німу воду". Її набирають до світанку в повному мовчанні, а потім використовують для вмивання, окроплення будинку і, за народними уявленнями, для зцілення хворих, вважаючи таку воду особливо цілющою.

У церковне свято не вітаються злість, заздрість, лихослів'я, плітки, засудження та сварки. День преподобного Онуфрія Мовчазного особливо пов'язують із помірністю у словах – говорити радять лише за потребою, уникаючи порожніх розмов та конфліктів.

За народними повір'ями, 21 липня не слід: без необхідності користуватися гострими предметами — вважається, що отримана в цей день рана довго гоїться; сваритися та з'ясовувати стосунки — конфлікт може затягнутися та зруйнувати стосунки; запрошувати до будинку небажаних гостей – це обіцяє клопіт та сімейні розбіжності; купатися в річках та озерах – за повір'ями, вода вже стає небезпечною. Також до Яблучного Спасу не рекомендується їсти сирі яблука. Їх прийнято переробляти: варити компоти та варення, сушити, мочити, готувати домашній квас та вино.

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