Яке церковне свято 24 липня: що потрібно зробити сьогодні, щоб весь рік жити в достатку

24 липня у новому церковному календарі – день пам'яті Бориса та Гліба, перших святих, канонізованих у Київській Русі. У народі день оточений особливими традиціями, заборонами та погодними прикметами.

Прикмети 24 липня. Фото: з відкритих джерел

У народному календарі цей день називають Борис і Гліб Літні, а також Паликопна. Остання назва пов’язана з давнім повір’ям, що цього дня особливо часто трапляються грози та блискавки, здатні спричинити пожежі.

За традицією цього дня прийнято ходити один до одного в гості, миритися після сварок та проводити час із близькими. Існує й грошова прикмета: на світанку радять перерахувати всі гроші, які є у будинку. За повір'ям це допомагає зберегти достаток на весь рік. Також вважається добрим знаком повернути борги до цього дня.

За народними повір'ями, у день Бориса та Гліба не варто займатися важкою роботою, особливо в полі та городі – знову ж таки через побоювання, що блискавка може спричинити пожежу. Тому казали: "На Гліба та Бориса за хліб не берись".

Також не рекомендують починати генеральне прибирання — вважається, що це може призвести до фінансових втрат.

За народними прикметами, у цей день не слід брати гроші в борг і давати їх у борг, щоб не спричинити грошові труднощі. Якщо термін повернення боргу саме на 24 липня, його намагаються не переносити.

За народними прикметами, у цей день можна дізнатися, якою буде погода наприкінці літа та майбутньої зими. Якщо роса не висихає до полудня – до грози. Чайки часто сідають на воду, а равлики ховаються в раковини — незабаром піде дощ. Павук плете широке павутиння – дощова погода затримається надовго. Настирливі мухи — до сонячних та теплих днів. Південний вітер – до негоди.

Якщо день видався сонячним і теплим – кінець серпня буде сухим, а зима – недовгою і не надто суворою, а якщо похмура та дощова погода – то це до дощового серпня та ранньої осені.

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