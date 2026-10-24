Яке церковне свято 24 жовтня: три суворі заборони дня

24 жовтня за новим церковним календарем православні віруючі вшановують ікону Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Цей чудотворний образ вважається символом втіхи та надії, до якого звертаються з молитвами у періоди випробувань, хвороб та життєвих труднощів.

Прикмети 24 жовтня. Фото: із відкритих джерел

У народному календарі 24 жовтня називають Афанасьєвим днем.

З ним пов'язували певні побутові звичаї. Жінки готували узвар із сухофруктів із медом, якому приписували здатність зміцнювати здоров'я та допомагати пережити зиму. Чоловіки займалися господарськими справами. Вважалося, що в цей день можна прати, готувати зимовий одяг, купувати і укладати угоди.

Особливого значення надавали молитві перед іконою Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Віруючі зверталися до Богородиці з проханнями про звільнення від хвороб, душевної скорботи та життєвих випробувань. У храмах напередодні свята проводять вечірні богослужіння.

З народним святом Светець пов'язані й інші заборони, що ґрунтуються на старовинних повір'ях. Вважалося, що у цей день не можна: давати іншим свої речі та одяг – вірили, що разом із ними можна передати власний успіх, а стосунки з близькими після цього можуть зіпсуватися; починати важливі справи — згідно з прикметами, задумане могло закінчитися невдачею; розбивати посуд — такі події сприймали як поганий знак, що віщує неприємності та хвороби.

При цьому важливо пам'ятати, що ці заборони відносяться до народних забобонів і не є обов'язковими церковними правилами. Головне — провести день спокійно, з добрими думками та готовністю підтримати тих, хто потребує допомоги.

За погодою та природними явищами цього дня наші предки намагалися передбачити, якою буде зима і коли випаде сніг. Якщо тепла погода – зима буде холодною. Вранці випав сніг — зима очікується морозною та тривалою. Вночі небо ясно — попереду морози. Опустився туман – незабаром потеплішає. Вітер дме зі сходу — погода зміниться, північний вітер — до хуртовини.

Існував і повір'я, що в ніч на 6 листопада сняться пророчі сни. Вважалося, що про хороший сон краще нікому не розповідати, щоб воно справдилося.

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