Какой церковный праздник 23 октября: что нельзя делать в этот день

23 октября по новому церковному календарю православные верующие чтят память апостола Иакова, брата Господня, которого считают одним из первых проповедников христианства. С этой датой связаны давние народные традиции, обычаи и приметы, по которым наши предки пытались предсказать погоду и узнать, какой будет предстоящая зима. В этот день также существуют определенные запреты, которых старались придерживаться, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Приметы 23 октября. Фото: из открытых источников

На Руси апостола Иакова очень почитали и считали покровителем паломников. В народе его имя чаще произносили как Яков, поэтому праздник получил название Яков день. С этой датой связывали хозяйственные заботы и подготовку к зиме.

Один из обычаев связан с пирогом, который пекли накануне — на Якова выпечку разламывали на кусочки и разбрасывали по полю, символически угощая землю. Крошками также кормили зимующих птиц — воробьев, синиц, свиристелей и других пернатых. В старину верили, что их звонкое чириканье успокаивает землю и помогает ей дать богатый урожай в следующем году.

По народному обычаю, 23 октября следовало съесть немного меда — его считали символом здоровья, благополучия и достатка. Пчеловоды надеялись таким образом привлечь удачу и обеспечить себе щедрый урожай в следующем году.

В церковный праздник 23 октября верующим советуют избегать ссор, грубости, сквернословия, сплетен и осуждения. Не следует завидовать, мстить, предаваться унынию и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. День стоит посвятить добрым делам и заботе о близких.

По народным поверьям, в Яков день не рекомендуется давать и брать деньги в долг: считалось, что вернуть их будет непросто, а сами средства не принесут достатка. Также не советовали поручаться за посторонних людей, чтобы не навлечь на себя чужие проблемы и обязательства. Кроме того, 23 октября не брались за работу, предназначенную для другого человека, поскольку опасались бедности.

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