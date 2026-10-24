Какой церковный праздник 24 октября: три строгих запрета дня

24 октября по новому церковному календарю православные верующие чтят икону Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Этот чудотворный образ считается символом утешения и надежды, к которому обращаются с молитвами в периоды испытаний, болезней и жизненных трудностей.

Приметы 24 октября. Фото: из открытых источников

В народном календаре 24 октября называют Афанасьевым днем.

С ним связывали определенные бытовые обычаи. Женщины готовили узвар из сухофруктов с медом, которому приписывали способность укреплять здоровье и помогать пережить зиму. Мужчины занимались хозяйственными делами. Считалось, что в этот день можно стирать, готовить зимнюю одежду, совершать покупки и заключать сделки.

Особое значение придавали молитве перед иконой Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Верующие обращались к Богородице с просьбами об избавлении от болезней, душевной скорби и жизненных испытаний. В храмах накануне праздника совершают вечерние богослужения.

С народным праздником Светец связаны и другие запреты, основанные на старинных поверьях. Считалось, что в этот день нельзя: давать другим свои вещи и одежду — верили, что вместе с ними можно передать собственную удачу, а отношения с близкими после этого могут испортиться; начинать важные дела — согласно приметам, задуманное могло закончиться неудачей; разбивать посуду — такие происшествия воспринимали как дурной знак, предвещающий неприятности и болезни.

При этом важно помнить, что перечисленные запреты относятся к народным суевериям и не являются обязательными церковными правилами. Главное — провести день спокойно, с добрыми мыслями и готовностью поддержать тех, кто нуждается в помощи.

По погоде и природным явлениям в этот день наши предки пытались предсказать, какой будет зима и когда выпадет снег. Если теплая погода — зима будет холодной. Утром выпал снег — зима ожидается морозной и продолжительной. Ночью небо ясное — впереди морозы. Опустился туман — скоро потеплеет. Ветер дует с востока — погода изменится, северный ветер — к метелям.

Существовало и поверье, что в ночь на 6 ноября снятся вещие сны. Считалось, что о хорошем сновидении лучше никому не рассказывать, чтобы оно сбылось.

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