Яке церковне свято 24 січня: що обов'язково потрібно зробити цього дня

24 січня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять преподобної Ксенії Міласької.

Прикмети 24 січня. Фото: з відкритих джерел

Преподобна Ксенія – покровителька жінок. До святої звертаються з проханнями про зцілення, сімейне щастя, мир у домі та благополучне материнство.

Наші пращури у цей день називали "Сонячна зима". День вважається сімейним, його намагаються провести вдома, за спільними справами та розмовами.

За однією з прикмет, сьогодні треба стежити за ціною на хліб: якщо вона росте, то це тривожний знак і провісник мізерного врожаю, низька ціна – навпаки, вселяє надію на врожайний рік. Також у народі відомий ще один цікавий звичай — один і той же буханець зважували ввечері та вранці. Якщо вага залишалася незмінною, вірили, що ціна на хліб не зміниться, якщо вага менша — очікували подорожчання, якщо більше — сподівалися на зростання достатку.

За народним повір'ям, у день Ксенії особливо важливо зробити добрий вчинок — допомогти нужденним, відвідати хворих чи літніх, підтримати словом, вважається, що це обов'язково повернеться сторицею.

У церковне свято 24 січня, як і будь-якого іншого дня, церква не схвалює лайку, злість, образи, відмову в допомозі, засуджує лінь, заздрість, жадібність, помста і розпач.

За народними прикметами у цей день не слід братися за важку роботу та розпочинати нові справи — вони не принесуть користі. Заборонено в'язати вузли, стригти волосся та нігті, а також підмітати підлогу – за прикметами, це все може нашкодити.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде невеликою. Якщо сонце пригріло – до ранньої та теплої весни. Почалася хуртовина — весна прийде пізно, а літо буде несприятливим. Сніг пішов – до затяжної весни. Синиці кричать уранці – до морозу. Мало зірок на небі – навесні погода буде прохолодною та похмурою.

"Яка Ксенія — така і весна", — кажуть у народі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — церковне свято 23 січня: яка прикмета дня передбачає потепління.



