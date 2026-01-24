Какой церковный праздник 24 января: что обязательно нужно сделать в этот день

24 января по новому церковному календарю православные чтят память преподобной Ксении Миласской.

Преподобная Ксения — покровительница женщин. К святой обращаются с просьбами об исцелении, семейном счастье, мире в доме и благополучном материнстве.

В народе день называют Ксения-полузимница, что означает середину зимы. День считается семейным, его стараются провести дома, за общими делами и разговорами.

По одной из примет, сегодня нужно следить за ценой на хлеб: если она растет, то это тревожный знак и предвестник скудного урожая, низкая цена — наоборот, вселяет надежду на урожайный год. Также в народе известен еще один интересный обычай — одну и ту же буханку взвешивали вечером и утром. Если вес оставался прежним, верили, что цена на хлеб не изменится, если вес меньше — ожидали подорожания, если больше — надеялись на рост достатка.

По народному поверью, в день Ксении особенно важно совершить добрый поступок — помочь нуждающимся, навестить больных или пожилых, поддержать словом, считается, что все это обязательно вернется сторицей.

В церковный праздник 24 января, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругань, злость, обиды, отказ в помощи, осуждает лень, зависть, жадность, месть и отчаяние.

По народным приметам в этот день не следует браться за тяжелую работу и начинать новые дела — они не принесут пользы. Запрещено вязать узлы, стричь волосы и ногти, а также подметать пол — по приметам, это все может навредить.

По погоде этого дня можно определить, какой будет весна. Если солнце пригрело — к ранней и теплой весне. Началась метель — весна придет поздно, а лето будет неблагоприятным. Снег пошел — к затяжной весне. Синицы кричат утром — к морозу. Мало звезд на небе — весной погода будет прохладной и пасмурной.

"Какая Ксения — такая и весна", — говорят в народе.

