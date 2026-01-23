Церковный праздник 23 января: какая примета дня предвещает потепление

23 января, согласно новому церковному календарю, православные вспоминают священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела.

В православный праздник верующие обращаются с молитвами к святым мученикам Клименту и Агафангелу – просят у них заступничества перед Богом, здоровья, исцеления, а также духовной стойкости и помощи в трудные жизненные периоды.

В народе праздник называют Агафьев день, Агафий-полухлебник – в старину в эту дату проверяли, сколько продуктов осталось до весны, считалось, что к этому времени в закромах должна сохраниться ровно половина запасов.

По народной традиции 23 января — это время домашних забот и наведения порядка, можно делать уборку в доме, хозяйственных постройках. Также Агафьев день считается временем милосердия — нужно помочь сиротам, нищим, подать милостыню, помочь продуктами или вещами.

По обычаю, в эту дату также пекут особый пирог с курицей — курник, как символ благополучия, здоровья и достатка. Считается, что каждый член семьи должен был попробовать такой пирог — на счастье и сытость в доме.

Сегодня, как и в любой другой день, не одобряются ссоры, сквернословие, проявления злобы. Не следует завидовать, мстить, поддаваться отчаянию и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным приметам 23 января опасно предаваться лени: лежать без дела в этот день — навлечь на себя беды и проблемы со здоровьем. Существуют и другие запреты: нельзя жадничать и отказывать в милостыне — это к нищете и болезням; не следует ругаться и сквернословить — к денежным потерям; не стоит поднимать найденные деньги или вещи — можно "забрать" чужие беды.

Подобные поверья сегодня воспринимаются как часть народной традиции и помогают лучше понять, каким смыслом наши предки наполняли этот день.

Считается, что какая погода сегодня стоит до полудня — такой будет первая половина оставшейся зимы, а после полудня — вторая.

