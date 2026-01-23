Церковне свято 23 січня: яка прикмета дня віщує потепління

23 січня, згідно з новим церковним календарем, православні згадують священномученика Климента, єпископа Анкірського та мученика Агафангела.

Прикмети 23 січня. Фото: з відкритих джерел

У православне свято віруючі звертаються з молитвами до святих мучеників Климента та Агафангела – просять у них заступництва перед Богом, здоров'я, зцілення, а також духовної стійкості та допомоги у важкі життєві періоди.

У народі свято називають Агаф'єв день, Агафій-напівхлібник – за старих часів у цю дату перевіряли, скільки продуктів залишилося до весни, вважалося, що до цього часу в засіках має зберегтися рівно половина запасів.

За народною традицією 23 січня – це час домашніх турбот та наведення порядку, можна робити прибирання у будинку, господарських спорудах. Також Агаф'єв день вважається часом милосердя – потрібно допомогти сиротам, жебракам, подати милостиню, допомогти продуктами чи речами.

За звичаєм, цієї дати також печуть особливий пиріг з куркою — курник, як символ благополуччя, здоров'я і достатку. Вважається, що кожен член сім'ї мав скуштувати такий пиріг — на щастя та ситість у будинку.

Сьогодні, як і будь-якого іншого дня, не схвалюються сварки, лихослів'я, прояви злості. Не слід заздрити, мстити, піддаватися розпачу та відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

За народними прикметами 23 січня небезпечно вдаватися до лінощів: лежати без діла в цей день — натягнути на себе біди та проблеми зі здоров'ям. Існують й інші заборони: не можна скнарити і відмовляти в милостині — це до злиднів і хвороб; не слід лаятися і поганословити — до грошових втрат; не варто піднімати знайдені гроші чи речі – можна "забрати" чужі біди.

Подібні повір'я сьогодні сприймаються як частина народної традиції та допомагають краще зрозуміти, яким змістом наші пращури наповнювали цей день.

Вважається, що якась погода сьогодні стоїть до полудня — такою буде перша половина зими, що залишилася, а після полудня — друга.

