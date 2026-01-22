Церковный праздник 22 января: какая примета в этот день обещает богатый урожай и сытое лето

22 января по новому церковному календарю в Украине почитают память святого апостола от семидесяти Тимофея, ученика апостола Павла и одного из первых проповедников христианства.

К святому апостолу Тимофею верующие обращаются с молитвами – просят здоровья, душевных и телесных сил, помощи в повседневных делах, наставления на путь истинный.

В народе день называют Тимофеев. Он почитается как семейный и благочестивый праздник, сегодня принято помогать родственникам – делом или советом.

Второе название этого дня – Тимофей-Полузимник, так как с этого дня зима достигает своей середины и вступает в самую суровую пору. В народе говорят так: "Афанасий Ломонос ломил нос, а ты подожди еще Тимофеевских морозов".

Так как этот день — один из самых холодных в году, то советуют без нужды не выходить из дома. Работать, однако, не запрещается — следует заняться домашними делами, внимательно следить за домашними животными, чтобы уберечь их от холода, а также помогать бездомным. Доброй приметой считается сегодня устроить семейный обед или ужин, напечь пирожков.

С церковной точки зрения в праздник 22 января, как и в любой другой, нельзя злословить, желать зла, мстить, отказывать в помощи. Церковь не одобряет лень, зависть, жадность, ненависть и отчаяние.

По народным приметам в Тимофеев день безделье считается большим грехом — верят, что праздность может навлечь бедность и неурядицы. В то же время среди запретов есть такие: нельзя устраивать генеральную уборку и не передвигать мебель — домовой "проверяет свои запасы", и тревожить его опасно; не следует заглядывать в чужие окна, чтобы не перенять чужие беды; не нужно рассказывать свои сны: хорошие могут не сбыться, а плохие — исполниться.

Не советуют сегодня также отправляться в дальнюю дорогу — из-за лютых морозов и метелей она считается опасной, поэтому, если есть возможность, то поездку лучше перенести.

Снегопаду на Тимофея радуются особенно – эта примета обещает богатый урожай и сытое лето

