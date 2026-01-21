Церковный праздник 21 января: какой строжащий запрет существует в этот день

21 января в Украине по новому церковному календарю вспоминают преподобного Максима Исповедника.

В этот день верующие обращаются с молитвами к преподобному Максиму Исповеднику – у святого просят об утешении в скорбях, помощи в трудных жизненных обстоятельствах, защите вдов и сирот.

В народе этот день называют Максимовым или днем Максима-утешителя. Считается, что именно сегодня важно совершить хотя бы одно благое дело — отказ в помощи навлечет бедность и несчастья.

В старину в Максимов день также проводили обряд на укрепление семейных отношений: муж с женой выходили во двор или в сад, брались за руки и вместе стряхивали снег с деревьев, приговаривая: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу". Если снег падал на супругов – это добрый знак.

Существовало и поверье, связанное с решением сложных проблем: для этого подходили к березе, кланялись ей, обнимали ствол и рассказывали о своей беде — верили, что после такого обряда выход обязательно найдется.

В церковный праздник сегодня церковь призывает отказаться от злых помыслов и поступков — нельзя желать зла, мстить, проявлять жадность, зависть и ненависть, лентяйничать и отчаиваться. Недопустимы осуждение и отказ в помощи тем, кто в ней нуждается.

Согласно народным приметам в Максимов день следует опасаться конфликтов с близкими — мол, такие ссоры привлекают нечистую силу и могут привести к бедам и нужде. Один из главных запретов дня — нельзя одалживать соль, по поверьям, вместе с ней из дома уходят счастье, достаток и удача.

По приметам 21 января издавна судят о погоде, весне и будущем урожае. Если небо чистое и безоблачное — будут заморозки. Погода ясная днем — к погожей весне. Ветер поднялся — весна наступит поздно. Ясная заря — к похолоданию.

Доброй приметой считается увидеть ночное сияние месяца сквозь тучи — это обещает плодородное лето и достаток в хозяйстве.

