Какой церковный праздник 20 января: с чем сегодня нужно быть особенно осторожным

20 января согласно новому церковному календарю в Украине вспоминают преподобного Евфимия Великого.

Приметы 20 января. Фото: из открытых источников

В молитвах к преподобному Евфимию Великому верующие просят его заступничества перед Богом. Святого просят исцелить от болезней, помочь в трудных жизненных ситуациях, даровать долгожданного ребенка.

В народе этот день называли по-разному: Ефим, Ефимьев день, Ефимий Великий, Ефимий Зимний. Считается, что именно с этого времени начинаются сильные метели.

В целом 20 января считается особенно благоприятным днем — можно наводить порядок в доме, избавляться от ненужных вещей. Одна из традиций даты — выпечка хлеба, в народе верят, что это принесет в дом удачу и достаток, а кусочек свежего хлеба защитит от болезней.

Также Ефимов день — счастливый для брака, союзы, заключенные в этот день, будут крепкими и долгими.

В церковный праздник 20 января священнослужители призывают отказаться от злобы, лени, ненависти, зависти, жадности, осуждения. Недопустимо желать зла, мстить, отказывать в помощи, отчаиваться, обижать людей и животных.

Народные приметы дополняют церковные запреты: считается, что сегодня нужно быть особенно осторожными с острыми предметами, не поднимать с земли мелкие деньги и внимательно следить за своими вещами — потеря в этот день сулит неприятности и бедность.

По приметам этого дня издавна судят о ближайшей погоде, весне и о том, каким будет лето. Если эхо далеко слышно — будет сильный мороз. Ясная и холодная погода — к засушливому лету. Ветер с юга — к холодному лету. Пасмурный день — весной будут заморозки и снегопады. Белесое небо без тумана и багряный закат — погода будет меняться, но морозов сильных не будет.

Самой главной приметой считается метель: если в этот день кружит вьюга и идет снег, то будет идти до самой Масленицы.

