Яке церковне свято 20 січня: з чим сьогодні треба бути особливо обережним

20 січня згідно з новим церковним календарем в Україні згадують преподобного Євфимія Великого.

Прикмети 20 січня. Фото: із відкритих джерел

У молитвах до преподобного Євфимія Великого віруючі просять його заступництва перед Богом. Святого просять зцілити від хвороб, допомогти у важких життєвих ситуаціях, дарувати довгоочікувану дитину.

У народі цей день називали по-різному: Юхим, Юхимів день, Юхим Великий, Юхим Зимовий. Вважається, що саме з цього часу починаються сильні хуртовини.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде невелика, то в цей день спостерігали за морозом. Вважається, що саме з цього часу починаються сильні хуртовини.

Загалом 20 січня вважається особливо сприятливим днем – можна наводити лад у будинку, позбавлятися непотрібних речей. Одна з традицій дати — випічка хліба, у народі вірять, що це принесе в будинок щастя, а шматочок свіжого хліба захистить від хвороб.

Також Єфімів день — щасливий для шлюбу, спілки, укладені цього дня, будуть міцними та довгими.

У церковне свято 20 січня священнослужителі закликають відмовитися від злості, лінощів, ненависті, заздрості, жадібності, засудження. Неприпустимо бажати зла, мстити, відмовляти у допомозі, впадати у відчай, ображати людей і тварин.

Народні прикмети доповнюють церковні заборони: вважається, що сьогодні треба бути особливо обережними з гострими предметами, не піднімати з землі дрібні гроші та уважно стежити за своїми речами – втрата цього дня обіцяє неприємності та бідність.

За прикметами цього дня здавна судять про найближчу погоду, весну та про те, яким буде літо. Якщо відлуння далеко чути — буде сильний мороз. Ясна та холодна погода – до посушливого літа. Вітер із півдня — до холодного літа. Похмурий день — навесні будуть заморозки та снігопади. Біле небо без туману і багряний захід сонця — погода змінюватиметься, але морозів сильних не буде.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

