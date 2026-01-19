Какой церковный праздник 19 января: что нужно сделать для привлечения денег

19 января в новом православном календаре Украины – день памяти преподобного Макария Великого, Египетского, одного из самых почитаемых подвижников раннего христианства.

Приметы 19 января. Фото: из открытых источников

К преподобному Макарию Великому верующие обращаются как к заступнику перед Богом. Святого просят о здоровье, так как при жизни он исцелял людей от тяжелых недугов, а также о помощи в семейных делах, решении проблем и духовной поддержке.

В народе праздник называют Макаров день — он считается благоприятным для начала новых дел, особенно во благо других. "Все, что начнется на Макария, сложится хорошо", — говорят в народе.

По традиции сегодня принято навещать родственников и друзей, собираться вместе с соседями. В старину часто стол накрывали "в складчину" и верили, что такие встречи принесут счастье и достаток на весь год. Макарьев день считается удачным для лечения зубов и желудочных недугов.

Есть и бытовые приметы дня. Например, выходя из дома, полагается сказать: "Из дома выхожу барином, а в дом вернусь боярином" — считается, что такая хитрость поможет привлечь в семью достаток и удачу. Для привлечения денег на Макария кладут монетку в обувь — под пятку.

В церковный праздник сегодня, как и в любой другой, не одобряются злость, ссоры, сквернословие, зависть и жадность. Нельзя отказывать в помощи людям и животным. Наши предки в холодное время года всегда старались помочь им едой и теплом, особенно бездомным. Отсюда пошла и пословица: "Глазами собаки на тебя смотрит Бог".

По народным приметам сегодня не стоит стричься и стричь детей. Также не советуют чрезмерно много работать, особенно заниматься тяжелым физическим трудом. Говорят: "Как на Макара напашешься, так весь год и будешь".

Макарьев день в народе также называют Макаром-весноуказчиком — наблюдают за погодой и стараются понять, какой будет весна и чего ждать от конца зимы. Если день солнечный и ясный – жди раннюю и теплую весну. Если сильный мороз – лето будет теплым. Метель или пурга – холода затянутся, а Масленица будет снежной. Звездное небо – зима будет долгой. Самой яркой приметой считается капель — весна, значит, будет ранней.

