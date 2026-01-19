logo_ukra

Яке церковне свято 19 січня: що потрібно зробити для того, щоб бути з грошима
Яке церковне свято 19 січня: що потрібно зробити для того, щоб бути з грошима

Православне свято сьогодні носить народну назву Макарів день

19 січня 2026, 06:28
Автор:
Кравцев Сергей

19 січня у новому православному календарі України – день пам'яті преподобного Макарія Великого, Єгипетського, одного з найшанованіших подвижників раннього християнства.

Яке церковне свято 19 січня: що потрібно зробити для того, щоб бути з грошима

Прикмети 19 січня. Фото: з відкритих джерел

До преподобного Макарія Великого віруючі звертаються як до заступника перед Богом. Святого просять про здоров'я, оскільки за життя він зцілював людей від важких недуг, а також про допомогу в сімейних справах, вирішення проблем та духовну підтримку.

У народі свято називають Макарів день — він вважається сприятливим для початку нових справ, особливо на користь інших. "Все, що почнеться на Макарія, складеться добре", — кажуть у народі.

За традицією сьогодні прийнято відвідувати родичів і друзів, збиратися разом із сусідами. У давнину часто стіл накривали "в складчину" і вірили, що такі зустрічі принесуть щастя і достаток на весь рік. Макарів день вважається вдалим для лікування зубів і шлункових недуг.

Є й побутові прикмети дня. Наприклад, виходячи з дому, потрібно сказати: "З дому виходжу паном, а в будинок повернуся боярином" — вважається, що така хитрість допоможе залучити в сім'ю достаток і удачу. Для залучення грошей на Макарія кладуть монетку у взуття під п'ятку.

У церковне свято сьогодні, як і в будь-яке інше, не схвалюються злість, сварки, лихослів'я, заздрість і жадібність. Не можна відмовляти в допомозі людям і тваринам. Наші предки в холодну пору року завжди намагалися допомогти їм їжею і теплом, особливо бездомним. Звідси пішло і прислів'я: "Очима собаки на тебе дивиться Бог".

За народними прикметами сьогодні не варто стригтися і стригти дітей. Також не радять надмірно багато працювати, особливо займатися важкою фізичною працею. Кажуть: "Як на Макара напашешся, так весь рік і будеш".

Макарів день в народі також називають Макаром-весноуказчиком — спостерігають за погодою і намагаються зрозуміти, якою буде весна і чого чекати від кінця зими. Якщо день сонячний та ясний – чекай на ранню та теплу весну. Якщо сильний мороз, то літо буде теплим. Завірюха чи завірюха – холоди затягнуться, а Масляна буде сніговою. Зоряне небо – зима буде довгою. Найяскравішою прикметою вважається крапель — весна, отже, буде ранньою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — церковне свято 18 січня: три суворі заборони цього дня.




