Церковне свято 21 січня: яка сувора заборона існує в цей день

21 січня в Україні за новим церковним календарем згадують преподобного Максима Сповідника.

Прикмети 21 січня. Фото: із відкритих джерел

Цього дня віруючі звертаються з молитвами до преподобного Максима Сповідника – у святого просять про втіху в скорботах, допомогу у важких життєвих обставинах, захист вдів та сиріт.

У народі цей день називають Максимовим. Вважається, що саме сьогодні важливо зробити хоча б одну добру справу — відмова в допомозі спричинить бідність і нещастя.

У давнину в Максимів день також проводили обряд на зміцнення сімейних стосунків: чоловік з дружиною виходили у двір або в сад, бралися за руки і разом струшували сніг з дерев, примовляючи: "Що Бог поєднав, то людині роз'єднати не під силу". Якщо сніг падав на подружжя — це добрий знак.

Існувало і повір'я, пов'язане з вирішенням складних проблем: для цього підходили до берези, кланялися їй, обіймали стовбур і розповідали про своє лихо – вірили, що після такого обряду вихід обов'язково знайдеться.

У церковне свято сьогодні церква закликає відмовитися від злих помислів і вчинків — не можна бажати зла, мстити, виявляти жадібність, заздрість і ненависть, ледарювати і зневірятися. Неприпустимі засудження та відмова у допомозі тим, хто її потребує.

Згідно з народними прикметами, у Максимів день слід побоюватися конфліктів з близькими — мовляв, такі сварки приваблюють нечисту силу і можуть призвести до бід і злиднів. Одна з головних заборон дня — не можна позичати сіль, за повір'ями, разом з нею з дому йдуть щастя, достаток та удача.

За прикметами 21 січня здавна судять про погоду, весну та майбутній урожай. Якщо небо чисте та безхмарне – будуть заморозки. Погода ясна вдень – до погожої весни. Вітер піднявся – весна настане пізно. Ясна зоря – до похолодання.

Доброю прикметою вважається побачити нічне сяйво місяця крізь хмари — це обіцяє родюче літо та достаток у господарстві.

