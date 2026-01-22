Церковне свято 22 січня: яка прикмета цього дня обіцяє багатий урожай та сите літо

22 січня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам'ять святого апостола від сімдесяти Тимофія, учня апостола Павла та одного з перших проповідників християнства.

Прикмети 22 січня. Фото: з відкритих джерел

До святого апостола Тимофія віруючі звертаються з молитвами – просять здоров'я, душевних та тілесних сил, допомоги у повсякденних справах, настанови на шлях істинний.

У народі день називають Тимофіїв. Він шанується як сімейне і благочестиве свято, сьогодні прийнято допомагати родичам — справою або порадою.

Друга назва цього дня — Тимофій-Полузимник, так як з цього дня зима досягає своєї середини і вступає в найсуворішу пору. У народі кажуть так: "Афанасій Ломонос ламав носа, а ти почекай ще Тимофіївських морозів".

Оскільки цей день — один із найхолодніших у році, то радять без потреби не виходити з дому. Працювати, однак, не забороняється – слід зайнятися домашніми справами, уважно стежити за домашніми тваринами, щоб уберегти їх від холоду, а також допомагати бездомним. Доброю прикметою вважається сьогодні влаштувати сімейний обід чи вечерю, напекти пиріжків.

З церковної точки зору на свято 22 січня, як і будь-яке інше, не можна злословити, бажати зла, мстити, відмовляти у допомозі. Церква не схвалює лінь, заздрість, жадібність, ненависть та розпач.

За народними прикметами у Тимофіїв день неробство вважається великим гріхом — вірять, що ледарство може спричинити бідність і негаразди. Водночас серед заборон є такі: не можна влаштовувати генеральне прибирання та не пересувати меблі – домовик "перевіряє свої запаси", і турбувати його небезпечно; не слід заглядати в чужі вікна, щоб не запозичити чужі біди; не треба розповідати свої сни: добрі можуть не справдитися, а погані – здійснитися.

Не радять сьогодні також вирушати в далеку дорогу — через люті морози та хуртовини вона вважається небезпечною, тому, якщо є можливість, то поїздку краще перенести.

Снігопаду на Тимофія радіють особливо – ця прикмета обіцяє багатий урожай та сите літо

Читайте також на порталі "Коментарі" — церковне свято 21 січня: яка сувора заборона існує в цей день.



