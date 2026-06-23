Яке церковне свято 23 червня: що у цей день має особливу силу

23 червня за новим церковним календарем православні в Україні згадують мученицю Агрипіну Римську, яка жила у III столітті та постраждала за християнську віру. У народній традиції цей день відомий як Аграфена Купальниця – з нього розпочинався період підготовки до Івана Купала.

Прикмети 23 червня. Фото: з відкритих джерел

За старих часів з вечора починалися купання в річках і лазнях — у народі вірять, що вода в цей період стає цілющою та очищувальною. Дівчата ворожать на вінках: якщо вінок пливе по воді – доля буде щасливою, а зустріч із нареченим неминучою, якщо тоне – попереду випробування.

Особливу силу приписують травам і корінням, зібраним у Купальські дні: їх давно використовують для обрядів та лікування. Збереглася і легенда про квітку папороті, яка нібито розквітає лише раз на рік і дарує удачу, що знайшов, і особливі знання.

Щоб захиститися від злих сил, влаштовують галасливі гуляння, палять багаття і стрибають через вогонь, символічно очищаючись від хвороб та бід.

Особливу увагу приділяють чистоті: не можна одягати брудний чи старий одяг, а також нехтувати купанням. Під забороною сварки та з'ясування стосунків – будь-який конфлікт може затягнутися надовго та принести тяжкі наслідки. Не радять відмовляти у допомозі та милостині, інакше, за повір'ями, можна зіткнутися з нуждою.

Окремо є заборона на грошові справи: не рекомендується давати гроші в борг, щоб потім не відчувати труднощів із їх поверненням. Також у цей день краще уникати самотності та важких думок, щоб не провести весь рік у тузі та без підтримки.

За спостереженнями наших предків, прикмети дня можуть розповісти про погоду та майбутній урожай. Якщо дощ на Аграфену – по-справжньому літнє тепло встановиться лише за п'ять днів. Веселка після дощу — до затяжних негод та зміни погоди. Зоряне та ясне нічне небо – до багатого врожаю грибів восени. Зозуля довго і голосно кукує — до сирої та холодної осені.

Існує також повір'я, що цього дня біля порогу будинку потрібно покласти полин, кропиву, будяко або папороть — ці рослини вважаються оберегом від нечистої сили.

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