Какой церковный праздник 22 июня: почему эта дата имеет особую энергетику

22 июня, в православном календаре день памяти святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского. О ранних годах святого Евсевия сохранилось немного сведений, однако известно, что он жил в период глубоких богословских потрясений, когда арианство активно поддерживалось частью императорской власти.

Приметы 22 июня. Фото: из открытых источников

Сегодня не советуют отправляться в дальние путешествия и не рекомендуется заводить серьезные дела в первой половине дня, мол, лучше дождаться полудня, когда энергии дня становятся более стабильными и благоприятными для решений.

По поверьям, 22 июня имеет еще и особую энергетику: считалось, что именно в этот день судьба может подбросить встречу с родственной душой, поэтому его иногда воспринимали как символически важное и даже решающее для личной жизни.

Стоит обратить внимание и на приметы 22 июня. Так, если 22 июня солнечно и ясно, лето будет теплым и урожайным, без затяжных дождей.

Дождь в этот день – признак влажного лета, но хорошего урожая грибов и трав.

Обильная роса утром – в ясную и жаркую погоду в ближайшие дни.

Читайте также на портале "Комментарии" - 21 июня православные христиане в Украине чтили память святого мученика Юлиана Тарсийского — одного из раннехристианских святых, погибшего за веру во время гонений в Римской империи. В народной традиции этот день также связан с рядом примет и оговорок, соблюдаемых нашими предками.

По церковным преданиям Юлиан родился в Киликии в семье язычника-сенатора. После смерти отца его мать переехала в Тарс, приняла христианство и воспитала сына в вере. Во время преследований христиан во время правления императора Диоклетиана Юлиана арестовали и заставляли отречься от своих убеждений.

Несмотря на жестокие пытки, он отказался поклоняться языческим богам. Его мать также подверглась преследованиям и умерла от полученных ран. Самого Юлиана казнили, бросив в море в мешке с песком и ядовитыми существами. Впоследствии его стали почитать как мученика за христианскую веру.