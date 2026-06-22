Яке церковне свято 22 червня: чому ця дата має особливу енергетику

22 червня, у православному календарі, день пам'яті святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Про ранні роки святого Євсевія збереглося небагато відомостей, проте відомо, що він жив у період глибоких богословських потрясінь, коли аріанство активно підтримувалося частиною імператорської влади.

Прикмети 22 червня. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні не радять вирушати в далекі подорожі і не рекомендується заводити серйозні справи у першій половині дня, мовляв, краще дочекатися полудня, коли енергії дня стають стабільнішими та сприятливішими для рішень.

За повір'ями, 22 червня має ще й особливу енергетику: вважалося, що саме у цей день доля може підкинути зустріч із спорідненою душею, тому його іноді сприймали як символічно важливе та навіть вирішальне для особистого життя.

Варто звернути увагу і на прикмети 22 червня. Так, якщо 22 червня сонячно та ясно, літо буде теплим та врожайним, без затяжних дощів.

У народі цей дощ у цей день спостерігав за травою.

Рясна роса вранці – в ясну та спекотну погоду найближчими днями.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 21 червня православні християни в Україні вшановували пам'ять святого мученика Юліана Тарсійського — одного з ранньохристиянських святих, який загинув за віру під час гонінь у Римській імперії. У народній традиції цей день також пов'язаний із низкою прикмет та застережень, які дотримуються нашими предками.

За церковними переказами Юліан народився у Кілікії у ній язичника-сенатора. Після смерті батька його мати переїхала до Тарса, прийняла християнство і виховала сина у вірі. Під час переслідувань християн за правління імператора Діоклетіана Юліана заарештували і змушували зректися своїх переконань.

Незважаючи на жорстокі тортури, він відмовився поклонятися язичницьким богам. Його мати також зазнала переслідувань та померла від отриманих ран. Самого Юліана стратили, кинувши в море в мішку з піском та отруйними істотами. Згодом його почали шанувати як мученика за християнську віру.