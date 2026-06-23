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Какой церковный праздник 23 июня: что в этот день имеет особую силу

В народной традиции день прозвали Аграфена Купальница

23 июня 2026, 06:28
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Кравцев Сергей

23 июня по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают мученицу Агриппину Римскую, жившей в III веке и пострадавшей за христианскую веру. В народной традиции этот день известен как Аграфена Купальница — с него начинался период подготовки к Ивана Купала.

Какой церковный праздник 23 июня: что в этот день имеет особую силу

Приметы 23 июня. Фото: из открытых источников

В старину с вечера начинались купания в реках и банях — в народе верят, что вода в этот период становится целебной и очищающей. Девушки гадают на венках: если венок плывет по воде — судьба будет счастливой, а встреча с суженым неизбежной, если тонет — впереди испытания.

Особую силу приписывают травам и кореньям, собранным в Купальские дни: их издавна используют для обрядов и лечения. Сохранилась и легенда о цветке папоротника, который якобы расцветает лишь раз в году и дарит нашедшему удачу и особые знания.

Чтобы защититься от злых сил, устраивают шумные гулянья, жгут костры и прыгают через огонь, символически очищаясь от болезней и бед.

Особое внимание уделяют чистоте: нельзя надевать грязную или старую одежду, а также пренебрегать купанием. Под запретом ссоры и выяснение отношений — любой конфликт может затянуться надолго и принести тяжелые последствия. Не советуют отказывать в помощи и милостыне, иначе, по поверьям, можно столкнуться с нуждой.

Отдельно есть запрет на денежные дела: не рекомендуется давать деньги в долг, чтобы потом не испытывать трудностей с их возвратом. Также в этот день лучше избегать одиночества и тяжелых мыслей, чтобы не провести весь год в тоске и без поддержки.

По наблюдениям наших предков, приметы дня могут рассказать о погоде и будущем урожае. Если дождь на Аграфену — по-настоящему летнее тепло установится только через пять дней. Радуга после дождя — к затяжным ненастьям и перемене погоды. Звездное и ясное ночное небо — к богатому урожаю грибов осенью. Кукушка долго и громко кукует — к сырой и холодной осени.

Существует также поверье, что в этот день у порога дома нужно положить полынь, крапиву, чертополох или папоротник — эти растения считаются оберегом от нечистой силы.

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