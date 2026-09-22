Яке церковне свято 22 вересня: головні заборони дня

22 вересня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять Іони – біблійного пророка, який провів три дні в утробі кита, перш ніж виконати волю Божу.

Прикмети 22 вересня. Фото: з відкритих джерел

У народному календарі цей день називають Іона та Фока — на честь священномученика Фоки, пам'ять якого також вшановується сьогодні. Є й інші назви — Листопадна або Листодер, пов’язані з сильним осіннім вітром, який зриває з дерев останнє листя. Вважається, що саме з цього дня осінь остаточно вступає у свої права й триває аж до Різдва.

До цього часу закінчують прибирати редьку та ріпу – з них готують салати, супи та інші страви, а також використовують у народній медицині. Особливо цінується сік редьки з медом, який зазвичай приймають при кашлі.

Святим дня моляться за захист будинку та господарських споруд від вогню, а також просять допомоги для тих, чиє життя пов'язане з водою. Хорошою прикметою вважається, якщо на людину несподівано впаде ялинова або соснова шишка – це обіцяє багатство.

Чимало заборон у народі пов'язане з статком, сімейним благополуччям та захистом будинку. На згадку про біблійну історію пророка Йони сьогодні не їдять і не ловлять рибу — вважається, що порушення цієї заборони загрожує хворобами та грошовими проблемами. Не варто лінуватися і довго спати — за повір'ям той, хто проводить першу половину дня в ліжку, теж ризикує залишитися без грошей. Не можна викидати або спалювати старі віники та мітли — разом з ними, за прикметою, можна втратити сімейне щастя та благополуччя.

Не радять сьогодні лаяти вітер і погану погоду — вважається, що це може накликати неприємності на всю родину.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Якщо комарі ще літають – зима буде теплою. На березі залишається листя – сніг випаде пізно. Верба починає скидати листя – скоро похолодає. Клен і черемха вже стоять без листя – морози близько. Сильний листопад – зима буде суворою. На сосні мало шишок – сильних морозів узимку не чекають. У повітрі літає довге павутиння – тепло протримається ще кілька тижнів. У полі багато бур'янів – зима буде сніговою.

Якщо на заході сонця червоні хмари – це до похмурої та дощової погоди, а червоний місяць – до сильного вітру.

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