Какой церковный праздник 22 сентября: главные запреты дня

22 сентября по новому церковному календарю православные чтят память Ионы – библейского пророка, что провел три дня во чреве кита, прежде чем исполнить волю Божью.

Приметы 22 сентября. Фото: из открытых источников

В народном календаре этот день называют Иона и Фока — в честь священномученика Фоки, память которого также совершается сегодня. Есть и другие названия — Листопадная или Листодер, связанные с сильным осенним ветром, который срывает с деревьев последние листья. Считается, что именно с этого дня осень окончательно вступает в свои права и держится вплоть до Рождества.

К этому времени заканчивают убирать редьку и репу — из них готовят салаты, супы и другие блюда, а также используют в народной медицине. Особенно ценится сок редьки с медом, который традиционно принимают при кашле.

Святым дня молятся о защите дома и хозяйственных построек от огня, а также просят помощи для тех, чья жизнь связана с водой. Хорошей приметой считается, если на человека неожиданно упадет еловая или сосновая шишка – это сулит богатство.

Немало запретов в народе связано с достатком, семейным благополучием и защитой дома. В память о библейской истории пророка Ионы сегодня не едят и не ловят рыбу — считается, что нарушение этого запрета грозит болезнями и денежными проблемами. Не стоит лениться и подолгу спать — по поверью, тот, кто проводит первую половину дня в постели, тоже рискует остаться без денег. Нельзя выбрасывать или сжигать старые веники и метлы — вместе с ними, по примете, можно лишиться семейного счастья и благополучия.

Не советуют сегодня ругать ветер и плохую погоду — считается, что это способно навлечь неприятности на всю семью.

В народе в этот день наблюдают за погодой и природой, чтобы узнать, когда придут холода и какой будет предстоящая зима. Если комары еще летают – зима будет теплой. На березе остаются листья – снег выпадет поздно. Ива начинает сбрасывать листья — скоро похолодает. Клен и черемуха уже стоят без листьев — морозы близко. Сильный листопад — зима будет суровой. На сосне мало шишек — сильных морозов зимой не ждут. В воздухе летает длинная паутина — тепло продержится еще несколько недель. В поле много бурьяна – зима будет снежной.

Если на закате красные тучи – это к пасмурной и дождливой погоде, а красная луна – к сильному ветру.

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