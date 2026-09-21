Какой церковный праздник 21 сентября: три главных запрета дня

21 сентября по новому церковному календарю Церковь вспоминает обретение мощей святителя Димитрия (Туптала), митрополита Ростовского, — одного из самых почитаемых церковных писателей и проповедников своего времени.

Приметы 21 сентября. Фото: из открытых источников

С этой датой связано немало традиций, поверий и примет, по которым наши предки определяли будущую погоду и строили планы на предстоящий сезон.

В народе день прозвали Кондрат и Ипат — так переиначили имена святых, память которых также совершается сегодня. Их считали покровителями плодородия и земледелия, а праздник символизировал завершение одного земледельческого цикла и начало нового — к этому времени приурочивали "замолотки", начало молотьбы зерна: с вечера в овинах разводили огонь, а снопы раскладывали на решетках наверху, чтобы жар высушил шелуху и зерно легче отделялось.

Труд сегодня считается обязательным — святые Кондрат и Ипат, по поверью, не жалуют ленивых, поэтому в старину работали до седьмого пота, чтобы обеспечить себе достаток на весь год.

По-прежнему актуальны и хозяйственные хлопоты: сегодня удобряют огороды, наводят порядок во дворе и цветниках, красят забор. В старину такая уборка имела и практический смысл — в этот день девушки готовили двор к приходу сватов, а свахи присматривались, где ждут женихов особенно радушно.

Среди народных запретов: нельзя надевать и примерять чужие вещи, в том числе обувь, — считается, что вместе с ними переходят чужие беды и болезни; не стоит совершать крупные покупки — приобретенное прослужит недолго; нельзя давать деньги в долг и самим брать в долг — вернуть их будет особенно трудно.

В народе также считается, что безделье на Кондрата и Ипата прогоняет из дома достаток и навлекает будущую нищету — святые, по поверью, не помогают ни ленивым, ни агрессивным людям. На работе также стоит избегать конфликтов: скандалы, интриги и мелкие стычки способны испортить не только настроение, но и весь будущий год.

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