Яке церковне свято 21 вересня: три головні заборони дня

21 вересня за новим церковним календарем Церква згадує здобуття мощей святителя Димитрія (Туптала), митрополита Ростовського, — одного з найшанованіших церковних письменників і проповідників свого часу.

Прикмети 21 вересня. Фото: з відкритих джерел

З цією датою пов'язано чимало традицій, повір'їв та прикмет, за якими наші предки визначали майбутню погоду та будували плани на майбутній сезон.

У народі цей день прозвали Кондрат і Іпат — так переінакшили імена святих, пам'ять яких також вшановується сьогодні. Їх вважали покровителями родючості та землеробства, а свято символізувало завершення одного землеробського циклу та початок нового — до цього часу приурочували "замолотки", початок молотьби зерна: з вечора в коморах розпалювали вогонь, а снопи розкладали на решітках нагорі, щоб жар висушив лушпиння і зерно легше відокремлювалося.

Праця сьогодні вважається обов'язковою — святі Кіндрат та Іпат, за повір'ям, не шанують лінивих, тому за старих часів працювали до сьомого поту, щоб забезпечити собі достаток на весь рік.

Як і раніше актуальні й господарські клопоти: сьогодні удобрюють городи, наводять лад у дворі та квітниках, фарбують паркан. У давні часи таке прибирання мало й практичний сенс — цього дня дівчата готували двір до приходу сватів, а свахи придивлялися, де чекають наречених особливо привітно.

Серед народних заборон: не можна одягати та приміряти чужі речі, у тому числі взуття, — вважається, що разом з ними переходять чужі біди та хвороби; не варто робити великі покупки — придбане прослужить недовго; не можна давати гроші в борг і самим позичати — повернути їх буде особливо важко.

У народі також вважається, що неробство на Кондрата та Іпата проганяє з дому достаток і накликає майбутнє злидні — святі, за повір'ям, не допомагають ні лінивим, ні агресивним людям. На роботі також варто уникати конфліктів: скандали, інтриги та дрібні сутички здатні зіпсувати не лише настрій, а й увесь майбутній рік.

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