Церковный праздник 20 сентября: три суровых запрета в этот день

20 сентября по церковному календарю православные христиане чтят память благоверного князя Михаила Черниговского и его верного сподвижника, боярина Феодора. Их вспоминают как мучеников, отказавшихся отречься от христианской веры даже перед смертельной угрозой. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 20 сентября

Церковный праздник 20 сентября

Князь Михаил Черниговский в 13 веке занимал киевский престол. Когда осенью 1240 года к Киеву приблизились войска монголов, он пытался найти союзников в Венгрии, Польше и Германии, однако помощи не получил. Впоследствии Батый захватил Киев.

Позже князь вместе с боярином Феодором отправился в Орду. Для получения ярлыка от хана они должны были пройти установленный ритуал. По одной из версий, Михаила и Феодора заставляли пройти сквозь очистительный огонь и поклониться солнцу. Оба отказались выполнять языческий обряд из-за своих христианских убеждений. За это князя и его боярина казнили. Их подвиг стал символом стойкости в вере. К святому Михаилу в молитвах обращаются с просьбами об исцелении и защите от врагов.

Что нельзя делать сегодня

С 20 сентября связывают несколько народных запретов. Считалось, что сегодня нельзя перечислять мелочь, особенно монеты в кошельке. По поверью, это могло привести к финансовым трудностям и отсутствию больших доходов.

Также в этот день не советовали покупать новые вещи, в частности, белье или посуду. Верили, что подобные покупки долго не прослужат.

Еще один традиционный запрет касается дальних поездок. Согласно народным верованиям и лунному гороскопу, путешествие 20 сентября могло оказаться неудачным или опасным.

Кто празднует именины 20 сентября

Сегодня день ангела отмечают Фёдор, Олег и Михаил.

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