Яке сьогодні свято: церковний календар на вересень 2026 року

Вересень 2026 року має кілька важливих дат у православному календарі. На початку місяця розпочинається новий церковний рік, а серед головних свят Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Розповідаємо, яке сьогодні церковне свято у вересні 2026 року, які пам'ятні дні припадають на кожну дату та коли віряни відзначатимуть головні православні свята.

Церковний календар на вересень 2026 року

Церковний календар на вересень 2026 року

1 вересня — початок церковного року; день преподобного Симеона Стовпника та його матері

2 вересня — день мученика Маманта та преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського

3 вересня — день священномученика Антима, єпископа Нікомидійського, і преподобного Теоктиста

4 вересня — день священномученика Вавили, єпископа Антіохії, та пророка Мойсея Боговидця

5 вересня — день пророка Захарії, батька Івана Предтечі

6 вересня — чудо архистратига Михаїла; день мученика Євдоксія та інших

7 вересня — день мученика Созонта

8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з головних свят року, присвячене народженню Діви Марії, матері Ісуса Христа. У народній традиції його називають Другою Пречистою

9 вересня — день праведних Йоакима й Анни, батьків Діви Марії, та мученика Северіяна

10 вересня — день мучениць Минодори, Митродори й Німфодори, які постраждали за християнську віру

11 вересня — день преподобної Теодори Олександрійської

12 вересня — день священномученика Автонома

13 вересня — день священномученика Корнилія

14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Віряни вшановують Хрест Христовий і подію його знайдення та підняття

15 вересня — день великомученика Микити

16 вересня — день великомучениці Євфимії

17 вересня — день мучениці Софії та її дочок Віри, Надії й Любові. За переказом, Софія виховувала доньок у християнській вірі. Дівчата загинули за свою відданість Христу

18 вересня — день преподобного Євменія, єпископа Гортинського

19 вересня — день мучеників Трохима, Саватія та Доримедонта

20 вересня — день великомученика Євстратія та інших мучеників, а також Михаїла і Теодора

21 вересня — день апостола Кондрата

22 вересня — день священномученика Фоки та пророка Йони

23 вересня — Зачаття святого Івана Хрестителя. Цього дня церква згадує початок земного життя майбутнього пророка та Предтечі Господнього

24 вересня — день первомучениці та рівноапостольної Текли, однієї з найшанованіших святих раннього християнства

25 вересня — день преподобної Євфросинії

26 вересня — день апостола і євангеліста Івана Богослова, одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа

27 вересня — день мучеників Калістрата та його дружини, а також преподобного Ніла Гротаферського

28 вересня — день сповідника Харитона та святого В'ячеслава

29 вересня — день преподобного Киріака Самітника

30 вересня — день священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії

Які головні церковні свята у вересні 2026 року

Найважливішими датами православного календаря у вересні є Різдво Пресвятої Богородиці 8 вересня та Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього 14 вересня.

8 вересня віряни згадують народження Марії. За церковним переданням, її батьками були праведні Йоаким та Анна. Саме з цією подією пов'язане одне з найшанованіших свят церковного року. 14 вересня православні християни відзначають Воздвиження Хреста Господнього. Свято присвячене Хресту, на якому, за християнським віровченням, був розіп'ятий Ісус Христос.