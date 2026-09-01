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Какой сегодня праздник: церковный календарь на сентябрь 2026 года

Православный календарь на сентябрь 2026: церковные праздники по новому стилю, важные даты, Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня.

1 сентября 2026, 22:03
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Slava Kot

Сентябрь 2026 имеет несколько важных дат в православном календаре. В начале месяца начинается новый церковный год, а среди главных праздников Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Рассказываем, какой сегодня церковный праздник в сентябре 2026 года, какие памятные дни приходятся на каждую дату и когда верующие будут отмечать главные православные праздники.

Какой сегодня праздник: церковный календарь на сентябрь 2026 года

Церковный календарь на сентябрь 2026 года

Церковный календарь на сентябрь 2026

1 сентября — начало церковного года; день преподобного Симеона Столбника и его матери

2 сентября — день мученика Маманта и преподобного Иоанна Постника, патриарха Царьградского

3 сентября – день священномученика Антима, епископа Никомидийского, и преподобного Теоктиста

4 сентября — день священномученика Вавилы, епископа Антиохии, и пророка Моисея Боговидца

5 сентября — день пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи

6 сентября – чудо архистратига Михаила; день мученика Евдоксия и других

7 сентября — день мученика Созонта

8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из главных праздников года, посвященный рождению Девы Марии, матери Иисуса Христа. В народной традиции его называют Второй Пречистой

9 сентября — день праведных Иоакима и Анны, отцов Девы Марии, и мученика Севериана

10 сентября — день мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, пострадавшие за христианскую веру

11 сентября — день преподобной Теодоры Александрийской

12 сентября — день священномученика Автонома

13 сентября — день священномученика Корнилия

14 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Верующие чествуют Крест Христов и событие его обретения и поднятия

15 сентября — день великомученика Никиты

16 сентября — день великомученицы Евфимии.

17 сентября – день мученицы Софии и ее дочерей Веры, Надежды и Любви. По преданию София воспитывала дочерей в христианской вере. Девушки погибли за свою преданность Христу

18 сентября — день преподобного Евмения, епископа Гортинского

19 сентября — день мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.

20 сентября – день великомученика Евстратия и других мучеников, а также Михаила и Теодора

21 сентября — день апостола Кондрата

22 сентября — день священномученика Фоки и пророка Ионы

23 сентября — Зачатие святого Иоанна Крестителя. В этот день церковь вспоминает о начале земной жизни будущего пророка и Предтечи Господней

24 сентября — день первомученицы и равноапостольной Теклы, одной из самых почитаемых святых раннего христианства.

25 сентября — день преподобной Евфросинии.

26 сентября – день апостола и евангелиста Иоанна Богослова, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа

27 сентября – день мучеников Калистрата и его жены, а также преподобного Нила Гротаферского.

28 сентября — день исповедника Харитона и святого Вячеслава

29 сентября — день преподобного Кириака Отшельника

30 сентября — день священномученика Григория, епископа Великой Армении

Какие главные церковные праздники в сентябре 2026 года

Важнейшими датами православного календаря в сентябре являются Рождество Пресвятой Богородицы 8 сентября и Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 14 сентября.

8 сентября верующие вспоминают о рождении Марии. По церковному преданию, ее родителями были праведны Иоаким и Анна. Именно с этим событием связан один из самых почитаемых праздников церковного рока. 14 сентября православные христиане отмечают Воздвижение Креста Господня. Праздник посвящен Кресту, на котором, по христианскому вероучению, был распят Иисус Христос.



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