Церковне свято 20 вересня: три суворі заборони цього дня

20 вересня за церковним календарем православні християни вшановують пам'ять благовірного князя Михайла Чернігівського та його вірного сподвижника, боярина Феодора. Їх згадують як мучеників, які відмовилися зректися християнської віри навіть перед смертельною загрозою. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, аби не розгнівати святих.

Церковне свято 20 вересня

Церковне свято 20 вересня

Князь Михайло Чернігівський у 13 столітті посідав київський престол. Коли восени 1240 року до Києва наблизилися війська монголів, він намагався знайти союзників в Угорщині, Польщі та Німеччині, однак допомоги не отримав. Згодом Батий захопив Київ.

Пізніше князь разом із боярином Феодором вирушив до Орди. Для отримання ярлика від хана вони мали пройти встановлений ритуал. За однією з версій, Михайла та Феодора змушували пройти крізь очисний вогонь і вклонитися сонцю. Обидва відмовилися виконувати язичницький обряд через свої християнські переконання. За це князя та його боярина стратили. Їхній подвиг став символом стійкості у вірі. До святого Михайла в молитвах звертаються із проханнями про зцілення та захист від ворогів.

Що не можна робити сьогодні

З 20 вересням пов'язують кілька народних заборон. Вважалося, що сьогодні не можна перераховувати дрібні гроші, особливо монети в гаманці. За повір'ям, це могло призвести до фінансових труднощів і відсутності великих доходів.

Також цього дня не радили купувати нові речі, зокрема білизну або посуд. Вірили, що такі покупки довго не прослужать.

Ще одна традиційна заборона стосується далеких поїздок. Згідно з народними віруваннями та місячним гороскопом, подорож 20 вересня могла виявитися невдалою або небезпечною.

Хто святкує іменини 20 вересня

Сьогодні день ангела відзначають Федір, Олег та Михайло.

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