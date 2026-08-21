Яке церковне свято 21 серпня: чого слід побоюватися цього дня

21 серпня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам'ять апостола від 70-ти Фаддея — учня Іоанна Хрестителя та одного з 70 апостолів Христа.

Прикмети 21 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народі це свято називають по-різному — Тадеїв день, Тадей Проповідник. У давнину цей день традиційно був пов'язаний зі збиранням льону — однієї з головних сільськогосподарських культур. У цей день також прийнято збирати яблука — рано вранці, щоб плоди охололи за ніч, а потім одразу складати їх у темне місце.

Також у цей день сіють щавель. Народні цілителі цінували щавель за цілющі властивості: його листя прикладають до ран, що погано гояться, а сама рослина радять їсти при проблемах з травленням, частих застудах і тяжкості в правому підребер'ї.

Існує також звичай сьогодні посипати кути будинку яєчною шкаралупою – це захищає від злих духів, сварок та напастей, приносить у родину мир та спокій.

День вважається сприятливим для подорожей.

Церква цього дня, як і в будь-який інший, застерігає від злості, лайки, заздрощів, жадібності та помсти. Не слід відмовляти у допомозі нужденним і впадати у відчай.

За народними повір'ями, цього дня не варто робити великі покупки і смітити грошима — вважається, що куплені речі швидко прийдуть у непридатність, а марнотратство може викликати бідність.

Не варто піднімати з землі чужі речі, особливо прикраси на кшталт сережок: за повір'ям, разом із знахідкою новий господар може прийняти на себе чужі біди та хвороби. Варто уникати сімейних розбірок та з'ясування стосунків — навіть дрібна сварка у цей день ризикує перерости у затяжний конфлікт.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Якщо день виявився ясним та теплим — така погода протримається ще близько чотирьох тижнів. Вітер дме з півдня — до тепла, з півночі — чекай на швидкі заморозки. Верхівки беріз пожовтіли — осінь настане раніше за календарний термін. Береза жовтіє знизу — бабине літо буде довгим, а холод прийде нескоро. Горобина посипана ягодами – осінь буде дощовою, а якщо ягід мало – сухою.

Перевірити ці прикмети на собі нескладно — достатньо придивитися сьогодні до неба, вітру та дерев за вікном.

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