Какой церковный праздник 20 августа: что нужно приготовить мужчинам в этот день

20 августа по новому церковному календарю православные вспоминают пророка Самуила – святого, который прославился своей мудростью, верностью и праведностью. В народе этот день связан со множеством примет — в основном о будущей погоде и осени, а также с рядом традиционных запретов.

Приметы 20 августа. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют Самойлов день — он считается мужским, поскольку пророка Самуила почитают как покровителя сильного пола. В этот день принято накрывать богатый стол и чествовать мужчин семьи — отца, мужа, сына, брата. Главное угощение на столе — жареная картошка с грибами, считается, что это блюдо привлекает щедрый урожай и сытую зиму.

Хозяйственные работы в этот день не прекращаются. Также в Самойлов день принято загадывать желания — считается, что задуманное обязательно сбудется.

Церковь в этот день, как и в любой другой, предостерегает от сквернословия, зависти, мести и жадности. Грехом считается отказать в помощи тому, кто в ней нуждается.

Не стоит ругаться и выяснять отношения — плохой приметой считается не только открытый конфликт, но и любой способ разобраться в споре. Также в этот день не заводят разговоров о свадьбе и не сватаются — дата считается неподходящей для решений, связанных с любовью и семейной жизнью.

По народным приметам этого дня издавна судили о том, какой будет осень и что готовит грядущая зима. Если журавли летят высоко и плавно — осень будет теплой и долгой. Высокие облака — к ясной погоде, а низкие, плывущие облака — к дождю. Солнце в тумане — жди затяжных дождей. Рябины много — осень будет сырой, зато урожай овса в следующем году порадует. В поле много мышей — зима ожидается суровой и холодной.

Эти приметы — лишь отражение многовековых наблюдений наших предков за природой, а не точный прогноз. Но проверить, сбудутся ли они в этом году, всегда интересно.

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