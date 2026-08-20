Яке церковне свято 20 серпня: що потрібно приготувати чоловікам у цей день

20 серпня за новим церковним календарем православні згадують пророка Самуїла – святого, який прославився своєю мудрістю, вірністю та праведністю. У народі цей день пов'язаний з безліччю прикмет — здебільшого про майбутню погоду та осінь, а також із низкою традиційних заборон.

Прикмети 20 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народі свято називають Самойловим днем — воно вважається чоловічим, оскільки пророка Самуїла шанують як покровителя сильної статі. Цього дня заведено накривати щедрий стіл і вшановувати чоловіків родини — батька, чоловіка, сина, брата. Головне частування на столі — смажена картопля з грибами; вважається, що ця страва приваблює щедрий урожай і ситу зиму.

Господарські роботи цього дня не припиняються. Також у Самойлів день прийнято загадувати бажання – вважається, що задумане обов'язково здійсниться.

Церква в цей день, як і в будь-який інший, застерігає від лихослів'я, заздрості, помсти та жадібності. Гріхом вважається відмовити у допомозі тому, хто її потребує.

Не варто лаятись і з'ясовувати стосунки – поганою прикметою вважається не лише відкритий конфлікт, а й будь-який спосіб розібратися у суперечці. Також у цей день не заводять розмов про весілля і не сватаються — дата вважається непридатною для рішень, пов'язаних із любов'ю та сімейним життям.

За народними прикметами цього дня здавна судили про те, якою буде осінь і що готує зима. Якщо журавлі летять високо та плавно – осінь буде теплою та довгою. Високі хмари — до ясної погоди, а низькі хмари — до дощу. Сонце в тумані — чекай на затяжні дощі. Горобини багато — осінь буде сирою, натомість урожай вівса наступного року порадує. У полі багато мишей — зима очікується суворою та холодною.

Ці прикмети — лише відбиток багатовікових спостережень наших предків за природою, а чи не точний прогноз. Але перевірити, чи справдяться вони цього року, завжди цікаво.

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