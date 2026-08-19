Какой церковный праздник 19 августа: что нужно съесть, чтобы год был удачным

19 августа по новому календарю православной церкви в Украине чтят память святого мученика Андрея Стратилата и воинов, пострадавших вместе с ним за христианскую веру. С днем связано немало старинных народных традиций и примет, часть из которых соблюдают до сих пор.

Приметы 19 августа. Фото: из открытых источников

В народе этот день называют Фекла Свекольница или Андрей Тепляк. Первое название связано с тем, что как раз в это время начинают собирать урожай свеклы и картофеля.

На стол в этот день подают борщ, винегрет, хозяйки готовят заготовки на зиму – например, борщевую заправку. Считается, что съесть сегодня миску борща – к удачному году, а надеть что-то красное или бордовое — символ здоровья и силы.

Помимо свеклы, в этот день заготавливают компоты, варенье из яблок и слив, а также пастилу.

Церковная традиция призывает посвятить этот день молитвам и воздержаться от злости, ругани, склок, зависти и отказа в помощи нуждающимся.

Есть у Феклы Свекольницы и свои народные предостережения. Не рекомендуется рассказывать о своих планах — считается, что задуманное может не исполниться, а также жаловаться на судьбу или обсуждать чужие неурядицы и сплетничать — по поверью, то же самое вернется в дом. Не стоит говорить и о предстоящих денежных тратах — такие разговоры не сулят удачи.

Главное предостережение дня — избегать любых ссор, чтобы надолго сохранить в семье мир и покой.

По приметам этого дня судят о том, какими будут осень и зима. Какая погода стоит 19 августа, такой окажется и вся осень. Журавли в этот день собираются и отлетают на юг — зима придет раньше срока. Если с утра стоит густой туман — зима ожидается снежной и красивой.

Хорошим знаком считается южный ветер — он предвещает богатый урожай овса в следующем году.

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