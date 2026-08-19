Яке церковне свято 19 серпня: що треба з'їсти, щоб рік був вдалим

19 серпня за новим календарем православної церкви в Україні вшановують пам'ять святого мученика Андрія Стратилата та воїнів, які постраждали разом із ним за християнську віру. З днем пов'язано чимало старовинних народних традицій та прикмет, частину з яких дотримуються досі.

Прикмети 19 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день називають Фекла Бурячниця або Андрій Тепляк. Перша назва пов’язана з тим, що саме в цей час починають збирати врожай буряка та картоплі.

На стіл у цей день подають борщ, вінегрет, господині готують заготовки на зиму – наприклад, борщову заправку. Вважається, що з'їсти сьогодні миску борщу – до вдалого року, а одягнути щось червоне чи бордове – символ здоров'я та сили.

Окрім буряків, у цей день заготовляють компоти, варення з яблук та слив, а також пастилу.

Церковна традиція закликає присвятити цей день молитвам і утриматися від злості, лайки, склок, заздрощів та відмови у допомозі нужденним.

Є у Фекли Свікольниці та свої народні застереження. Не рекомендується розповідати про свої плани — вважається, що задумане може не справдитися, а також скаржитися на долю або обговорювати чужі негаразди і пліткувати — за повір'ям, те саме повернеться в будинок. Не варто говорити і про майбутні грошові витрати — такі розмови не обіцяють удачі.

Головне застереження дня — уникати будь-яких сварок, щоби надовго зберегти в сім'ї мир і спокій.

За прикметами цього дня судять про те, якими будуть осінь та зима. Яка погода 19 серпня, такою виявиться і вся осінь. Журавлі цього дня збираються та відлітають на південь — зима прийде раніше за термін. Якщо з ранку стоїть густий туман – зима очікується сніговою та красивою.

Хорошим знаком вважається південний вітер — він віщує багатий урожай вівса наступного року.

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