Какой церковный праздник 18 августа: главный запрет дня

18 августа по новому церковному календарю в православной церкви чтут память святых мучеников Флора и Лавра, а также вспоминают чудотворный образ Божией Матери "Всецарица". С этим днем связано немало старинных традиций и народных примет, которые передаются из поколения в поколение.

Приметы 18 августа. Фото: из открытых источников

В народе этот день называют по-разному — Флор и Лавр, Лошадиный праздник. Такие названия связаны с преданием: когда странники однажды пришли к колодцу напоить больных лошадей, животные, испив воды, тут же исцелились, а когда позже были обретены мощи святых, в округе прекратился падеж скота. С тех пор Флора и Лавра почитают как покровителей домашней скотины, особенно лошадей, а на древних иконах братьев традиционно изображают вместе с конями.

Праздник издавна считается днем отдыха — все основные полевые работы обычно заканчивают к этой дате. В старину с самого утра лошадей вели к водоемам, купали, расчесывали, кормили досыта свежим сеном, овсом и вкусными лакомствами.

В этот день также принято готовить печенье в виде подков или лошадиных фигурок. Еще один важный обычай дня — собирать полынь, обязательно с корнем: из нее делают обереги, которые, по поверью, защищают дом от нечистой силы, дурных людей, бед и ссор.

Главный запрет дня связан с лошадьми и другими домашними животными: их нельзя заставлять работать, проявлять к ним грубость или агрессию. Не стоит лениться: хотя этот день и считается временем отдыха от полевых работ, дома дел хватает — именно с Флора и Лавра традиционно начинают собирать урожай с плодовых деревьев.

Приметы дня Флора и Лавра подсказывают, какой будет погода в ближайшее время и какой окажется предстоящая осень. Если день выдался ясным и погожим — скоро начнется ненастье. Низкие облака — к затяжным дождям. День выдался жаркий — сентябрь будет дождливым.

По народным приметам, именно с этого дня, как правило, начинаются первые осенние заморозки.

Также существуют и другие предостережения: не стоит носить темную одежду – по примете, она "притягивает" беды, сидеть на столе или смахивать с него крошки – это сулит бедность.

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