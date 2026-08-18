Яке церковне свято 18 серпня: головна заборона дня

18 серпня за новим церковним календарем у православній церкві вшановують пам'ять святих мучеників Флора та Лавра, а також згадують чудотворний образ Божої Матері "Всецариця". З цим днем пов'язано чимало старовинних традицій та народних прикмет, які передаються з покоління до покоління.

Прикмети 18 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день називають по-різному — Флор і Лавр, Коняче свято. Такі назви пов'язані з переказом: коли мандрівники одного разу прийшли до криниці, щоб напоїти хворих коней, тварини, випивши води, одразу ж одужали, а коли пізніше були знайдені мощі святих, у окрузі припинився падіж худоби. Відтоді Флору та Лавра шанують як покровителів домашньої худоби, особливо коней, а на стародавніх іконах братів традиційно зображують разом із кіньми.

Свято давно вважається днем відпочинку — всі основні польові роботи зазвичай закінчують до цієї дати. За старих часів з самого ранку коней вели до водойм, купали, розчісували, годували досхочу свіжим сіном, вівсом і смачними ласощами.

Цього дня також заведено готувати печиво у вигляді підків або кінських фігурок. Ще один важливий звичай дня — збирати полин, обов'язково з коренем: з нього роблять обереги, які, за повір'ям, захищають будинок від нечистої сили, поганих людей, бід та сварок.

Головна заборона дня пов'язана з кіньми та іншими домашніми тваринами: їх не можна змушувати працювати, виявляти до них грубість чи агресію. Не варто лінуватися: хоча цей день і вважається часом відпочинку від польових робіт, будинки справ вистачає – саме з Флора та Лавра традиційно починають збирати врожай із плодових дерев.

Прикмети дня Флора та Лавра підказують, якою буде погода найближчим часом і якою буде осінь. Якщо день видався ясним і погожим — незабаром почнеться негода. Низькі хмари – до затяжних дощів. День видався спекотний – вересень буде дощовим.

За народними прикметами саме з цього дня, як правило, починаються перші осінні заморозки.

Також існують і інші застереження: не варто носити темний одяг — за прикметою, він "притягує" біди, сидіти на столі або скидати з нього крихти — це обіцяє бідність.

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