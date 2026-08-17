Какой церковный праздник 17 августа: что нужно сделать в этот день, чтобы из дома ушли невзгоды

17 августа по новому церковному календарю Украина чтит память преподобного Алипия — знаменитого Печерского иконописца. Этот день бережно хранит немало церковных традиций и народных примет.

Приметы 17 августа. Фото: из открытых источников

В народе день называют Мироновым — в честь священномученика Мирона, память которого также совершается сегодня.

Есть у даты и другое имя — Вдовьи помочи — так как в этот день принято помогать вдовам и обездоленным. Считается, что отказывать в этот день нуждающимся нельзя: святой Мирон был примером милосердия, а любая, даже самая скромная помощь имеет значение.

В это время года усиливаются ветра и начинается листопад, поэтому день также называют Мирон-ветрогон. Хозяйки в этот период занимаются заготовками на зиму — солят и сушат грибы, варят варенье из лесных ягод и компоты из яблок. Еще один важный обычай дня — избавляться от старых и ненужных вещей: их принято сжигать, а не просто выбрасывать, поскольку считается, что вместе с дымом уходят болезни, печали и невзгоды.

Согласно народным приметам, 17 августа — неблагоприятный день для свадеб и венчаний: такой союз окажется недолговечным. Не рекомендуется делиться своими планами — по примете, они не сбудутся, а тот, кто поссорится сегодня с родственниками и близкими, будет мириться с ними очень долго. Кроме того, в этот день не ходят на кладбище и не поминают усопших — по поверью, 17 августа умершие навещают друг друга, и мешать им не стоит.

По приметам Миронова дня судят о погоде будущих сезонов. Если небо затянуто тучами — ненастье будет затяжным. Стоит хорошая, солнечная погода — весна ожидается ранней. Если птицы собираются в стаи — похолодание не за горами.

Считается, какая погода стоит в Миронов день, такая же ждет и на Покров Пресвятой Богородицы.

Чтобы защитить дом от злых сил, у входа оставляют ношеную обувь — по поверью, чем больше, тем лучше.

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