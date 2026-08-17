Яке церковне свято 17 серпня: що треба зробити цього дня, щоб з дому пішли негаразди

17 серпня за новим церковним календарем Україна вшановує пам'ять преподобного Аліпія — знаменитого Печерського іконописця. Цей день дбайливо зберігає чимало церковних традицій та народних прикмет.

Прикмети 17 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день називають Мироновим — на честь священномученика Мирона, пам'ять якого також вшановується сьогодні.

Є у дати й інше ім'я — Удовині допомоги — оскільки цього дня прийнято допомагати вдовам та знедоленим. Вважається, що відмовляти цього дня нужденним не можна: святий Мирон був прикладом милосердя, а будь-яка, навіть найскромніша допомога має значення.

У цей час року посилюються вітри і починається листопад, тому день також називають Мирон-вітрогон. Господині в цей період займаються заготовками на зиму – солять і сушать гриби, варять варення з лісових ягід та компоти з яблук. Ще один важливий звичай дня — позбавлятися старих і непотрібних речей: їх прийнято спалювати, а не просто викидати, оскільки вважається, що разом з димом йдуть хвороби, смуток та негаразди.

Згідно з народними прикметами, 17 серпня — несприятливий день для весіль та вінчання: такий союз виявиться недовговічним. Не рекомендується ділитися своїми планами — за прикметою, вони не збудуться, а той, хто посвариться сьогодні з родичами та близькими, миритиметься з ними дуже довго. Крім того, цього дня не ходять на цвинтар і не поминають померлих — за повір'ям, 17 серпня померлі відвідують один одного, і заважати їм не варто.

За прикметами Миронова дня судять про погоду майбутніх сезонів. Якщо небо затягнуте хмарами, негода буде затяжною. Стоїть хороша, сонячна погода – весна очікується ранньою. Якщо птахи збираються у зграї – похолодання не за горами.

Вважається, яка погода стоїть у Миронові день, така ж чекає і на Покров Пресвятої Богородиці.

Щоб захистити будинок від злих сил, біля входу залишають ношене взуття — за повір'ям чим більше, тим краще.

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