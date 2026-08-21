Какой церковный праздник 21 августа: чего следует опасаться в этот день

21 августа по новому церковному календарю в Украине чтят память апостола от 70-ти Фаддея — ученика Иоанна Крестителя и одного из 70 апостолов Христа.

Приметы 21 августа. Фото: из открытых источников

В народе этот праздник называют по-разному — Фаддеев день, Фаддей Проповедник. В старину день традиционно был связан с уборкой льна — одной из главных сельскохозяйственных культур. Принято в этот день также собирать яблоки — рано утром, чтобы плоды остыли за ночь, а затем сразу убирать в темное место.

Также в этот день сеют щавель. Народные целители ценили щавель за целебные свойства: его листья прикладывают к плохо заживающим ранам, а само растение советуют есть при проблемах с пищеварением, частых простудах и тяжести в правом подреберье.

Существует также обычай сегодня посыпать углы дома яичной скорлупой – это защищает от злых духов, ссор и напастей, приносит в семью мир и покой.

День считается благоприятным для путешествий.

Церковь в этот день, как и в любой другой, предостерегает от злости, ругани, зависти, жадности и мести. Не следует отказывать в помощи нуждающимся и впадать в отчаяние.

По народным поверьям, в этот день не стоит совершать крупные покупки и сорить деньгами — считается, что купленные вещи быстро придут в негодность, а расточительность может накликать бедность.

Не стоит поднимать с земли чужие вещи, особенно украшения вроде сережек: по поверью, вместе с находкой новый хозяин может принять на себя чужие беды и болезни. Стоит избегать семейных разборок и выяснения отношений — даже мелкая ссора в этот день рискует перерасти в затяжной конфликт.

В Фаддеев день наши предки внимательно наблюдали за природой — сегодня можно узнать, какой будет осень и когда придут первые холода. Если день выдался ясным и теплым — такая погода продержится еще около четырех недель. Ветер дует с юга — к теплу, с севера — жди скорых заморозков. Верхушки берез пожелтели — осень наступит раньше календарного срока. Береза желтеет снизу — бабье лето будет долгим, а холода придут нескоро. Рябина усыпана ягодами — осень будет дождливой, а если ягод мало — сухой.

Проверить эти приметы на себе несложно — достаточно присмотреться сегодня к небу, ветру и деревьям за окном.

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