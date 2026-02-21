Яке церковне свято 21 лютого: суворі заборони дня

21 лютого православні вшановують пам'ять чудотворної Козельщанської ікони Богородиці.

Прикмети 21 лютого. Фото: з відкритих джерел

До Козельщанської ікони Божої Матері звертаються з молитвами зцілити від кульгавості, хвороб ніг, суглобів, онкологію та інші тяжкі хвороби. Вірять, що святий образ допомагає молодим вийти заміж.

У народі 21 лютого називають Тимофій-весновій, на честь преподобного Тимофія, пам'ять якого також відзначається сьогодні. Вважається, що після цієї дати морози вже не страшні — природа починає оживати.

Цього дня прийнято робити генеральне прибирання, позбавлятися зимового мотлоху, щоб "винести" з дому нещастя та негатив, а також запросити до будинку гостей.

У церковне свято 21 лютого не схвалюються лайка, брехня, лінь, жадібність, заздрість, не можна відмовляти у допомозі, ображати людей та тварин.

За народними віруваннями Тимофій-Весновій вважається непростим днем — вважається, що сьогодні особливо активна нечиста сила, тому потрібно бути обережними.

Основні заборони дня: не можна сваритися – будь-які конфлікти можуть призвести до багаторічної ворожнечі; не слід давати або позичати – гроші в цей день погано повертаються; не можна вживати алкоголю — за прикметою, хто на Тимофія вип'є, попрощається з розумом-розумом.

Не радять у цей день поливати та пересаджувати рослини – вони погано приживаються.

По погоді дня можна судити про весну. Якщо тепле та сухе повітря – і весна буде теплою та швидкоплинною. Струмки потекли рано — і сіяти треба рано. Прилетіли ластівки — незабаром встановиться справжнє тепло. Почалася хуртовина — Великдень буде зі снігом.

На Тимофія-весновія починається рух соку в деревах, особливо в кленах і березах. Вважається, що в цей день погода буде похмурою.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято 20 лютого: головна прикмета дня.



