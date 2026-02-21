Какой церковный праздник 21 февраля: строгие запреты дня

21 февраля православные чтят память чудотворной Козельщанской иконы Богородицы.

К Козельщанской иконе Божией Матери обращаются с молитвами исцелить от хромоты, болезней ног, суставов, онкологию и другие тяжелый болезни. Верят, что святой образ помогает молодым выйти замуж.

В народе 21 февраля называют Тимофей-весновей, в честь преподобного Тимофея, память которого также совершается сегодня. Считается, что после этой даты морозы уже не страшны – природа начинает оживать.

В этот день принято делать генеральную уборку, избавляться от зимнего хлама, чтобы "вынести" из дома несчастья и негатив, а также пригласить в дом гостей.

В церковный праздник 21 февраля не одобряются ругань, ложь, лень, жадность, зависть, нельзя отказывать в помощи, обижать людей и животных.

По народным верованиям Тимофей-весновей считается непростым днем — считается, что сегодня особенно активна нечистая сила, поэтому нужно соблюдать осторожность.

Основные запреты дня: нельзя ссориться — любые конфликты могут привести к долголетней вражде; не следует давать или брать в долг – деньги в этот день плохо возвращаются; нельзя употреблять алкоголя – по примете, кто на Тимофея выпьет, попрощается с умом-разумом.

Не советуют в этот день поливать и пересаживать растения – они плохо приживаются.

По погоде дня можно судить о весне. Если теплый и сухой воздух — и весна будет теплой и скоротечной. Ручьи потекли рано — и сеять нужно рано. Прилетели ласточки — скоро установится настоящее тепло. Началась метель — Пасха будет со снегом.

На Тимофея-весновея начинается сокодвижение в деревьях, особенно в кленах и березах. Считается, что какая погода в этот день, такой будет ближайшая весна.

