Церковный праздник 20 февраля: главная примета дня

20 февраля православные чтят память великого киевского князя Ярослава Мудрого.

Приметы 20 февраля. Фото: из открытых источников

В этот день верующие обращаются с молитвами к благоверному князю Ярославу Мудрому — просят его молить Бога за Украину и мир, укрепить веру, дать мудрости в смутные времена, а также исцелить тело и душу.

В народе у праздника интересное название — Лев-катальщик, которое произошло от старинной забавы, когда с ледяных гор катались на санках. В старину считалось, что чем дальше человек съедет с горки на санях, тем более счастливым будет у него этот год.

Также по традиции сегодня нужно испечь круглые коржи-колобки, загадывая одно желание — чтобы все "катилось к счастью".

В православный праздник 20 февраля церковь не одобряет ругань, сквернословие, ложь, зависть, жадность, месть. Запрещается обижать людей или животных, отказывать в помощи. Нельзя отчаиваться – это большой грех.

По народным приметам в этот день не рекомендуют начинать новые дела — они могут не сложиться, а также давать обещания — их будет трудно или невозможно выполнить. Есть и более специфические запреты: нельзя оставлять веник метлой вниз – это к неудаче, а также греметь ведрами — к мелким хлопотам.

Издавна по погоде и природе дня наши предки пытались определить, как скоро наступит тепло. Если вороны или сороки купаются в снегу — к оттепели. Птицы высоко на ветках сидят — скоро похолодает. Алое небо на закате — к морозу. Ветер несколько раз меняет направление — будет кратковременное потепление. Снег с дождем пошел — к половодью.

Главная примета дня: если снег тает или погода слишком теплая — впереди неожиданное похолодание.

