Церковне свято 20 лютого: головна прикмета дня

20 лютого православні вшановують пам'ять великого київського князя Ярослава Мудрого.

Прикмети 20 лютого. Фото: із відкритих джерел

Цього дня віруючі звертаються з молитвами до благовірного князя Ярослава Мудрого – просять його молити Бога за Україну та мир, зміцнити віру, дати мудрості у смутні часи, а також зцілити тіло та душу.

У народі свято має цікаву назву — Лев-катальщик, яка походить від старовинної забави, коли з крижаних гірок каталися на санках. У давнину вважалося, що чим далі людина з'їде з гірки на санях, тим щасливішим буде для неї цей рік.

Також за традицією сьогодні потрібно спекти круглі коржі-колобки, загадуючи одне бажання – щоб усе "котилося на щастя".

У православне свято 20 лютого церква не схвалює лайку, лихослів'я, брехню, заздрість, жадібність, помсту. Забороняється ображати людей чи тварин, відмовляти у допомозі. Не можна впадати у відчай — це великий гріх.

За народними прикметами цього дня не рекомендують розпочинати нові справи – вони можуть не скластися, а також давати обіцянки – їх буде важко чи неможливо виконати. Є й більш специфічні заборони: не можна залишати віник мітлою вниз — це до невдачі, а також гриміти відрами — до дрібних клопотів.

Здавна за погодою та природою дня наші пращури намагалися визначити, коли настане тепло. Якщо ворони чи сороки купаються у снігу – до відлиги. Птахи високо на гілках сидять – скоро похолодає. Яскраве небо на заході сонця — до морозу. Вітер кілька разів змінює напрямок – буде короткочасне потепління. Сніг із дощем пішов – до повені.

Головна прикмета дня: якщо сніг тане або погода надто тепла – попереду несподіване похолодання.

