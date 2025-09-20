Яке церковне свято 20 вересня: що в цей день має цілющу силу

20 вересня Православна церква України за новим церковним календарем вшановує пам'ять благовірного князя Михайла Чернігівського, а також його сподвижника боярина Феодора. Цього дня згадують їхній подвиг, а також дотримуються давніх традицій.

Церковне свято. Фото: з відкритих джерел

До святого Михайла віруючі звертаються за зціленням та захистом від ворогів.

Свято в народі отримало назву Астафій-вітряк — так перейменували великомученика Євстафія. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й дощ. Вважається, що він має цілющу силу — "видує" хвороби і наповнює людину здоров'ям. Тому на вулицю потрібно винести ковдри, подушки, одяг та постільну білизну і добре все провітрити.

У будинку потрібно зробити прибирання і вимити вікна і дзеркала. На городах цього дня удобрюють землю гноєм — кажуть, що це принесе щедрий урожай наступного року.

Церква в цей день, як і в інший, не схвалює сварок, брутальності, плітки, наклеп, не можна відмовляти у допомозі, заздрити, скупитися.

У народних повір'ях 20 вересня вважається несприятливим часом для деяких вчинків: не перераховують дрібниці в гаманці — до грошових втрат, не повертають чужий посуд чи сумки порожніми — у своїх теж буде порожнім. Також у ці дні застерігають від подарунків, з'ясування стосунків та прокльонів, які обернуться нещастями.

З давніх-давен судять про погоду найближчими днями і навіть намагаються передбачити, якою буде зима. Якщо на цибулі багато лушпиння – взимку будуть сильні морози. Опеньки з'явилися — тепла вже не чекай. Якщо вишня ще не скинула листя – до теплої та вологої зими. Шишки на ялинках ростуть низько — морози розпочнуться раніше за термін.

Головною підказкою дня вважається вітер: північний віщує люті морози, південний – м'яку погоду, західний – сльота та вогкість, а вітер зі сходу – до сонячних та теплих днів.

