Какой церковный праздник 19 сентября: почему сегодня нельзя убирать в доме

19 сентября по новому церковному календарю Православная церковь Украины чтит память благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского. В народе дата связана с особыми традициями и приметами, по которым наши предки судили о будущем урожае и погоде.

Приметы 19 сентября. Фото: из открытых источников

Князю Игорю молятся о мире, защите от предательства и врагов, об исцелении от болезней и сохранении семьи. В народе день прозвали Трофим и Зосима — в честь других святых этого дня. Святого Зосиму издавна считают покровителем пчел, поэтому главный символ праздника сегодня – это мед.

По обычаю, на Зосиму с утра полагается съесть ложку меда натощак и запить теплой водой — чтобы укрепить здоровье на целый год. Обязательно следует угостить свежим медом близких и соседей, считается, что такая щедрость принесет благополучие в дом. У пчеловодов с сегодняшнего дня начинается так называемая Пчелиная девятина: в течение девяти дней нужно подготовить ульи к зимовке.

Церковь в этот день предостерегает от ссор, грубости, осуждения, жадности и зависти. Нельзя отчаиваться, унывать, отказывать в помощи.

В народе главные запреты связаны с медом: если не поделиться, то неудачи будут целый год.

По народным приметам 19 сентября также нельзя: убирать в доме, чтобы не вымести удачу; пользоваться острыми предметами — можно пораниться; пересчитывать деньги и запасы, особенно мелочь — в течение года не хватит.

Издавна наши предки обращали внимание на приметы сегодняшнего дня, ведь они могут подсказать, какую погоду ждать впереди, а также зиму. Так, если утром туман стелется – жди потепление. Береза снизу сбросила листья, но вверху зеленеет — жди ранней зимы и теплой весны. С вечера небо затянуло облаками — погода поменяется. Ясная погода — осень будет теплой. Если в лесу много грибов — летом жди дождей.

Южный ветер в этот день обещает хороший урожай озимых в следующем году, а если идет дождь — через неделю возможны заморозки.

