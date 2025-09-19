Яке церковне свято 19 вересня: чому сьогодні не можна прибирати у будинку

19 вересня за новим церковним календарем Православна церква України вшановує пам'ять благовірного князя Ігоря Чернігівського та Київського. У народі дата пов'язана з особливими традиціями та прикметами, за якими наші предки судили про майбутній урожай та погоду.

Прикмети 19 вересня. Фото: з відкритих джерел

Князю Ігорю моляться про мир, захист від зради та ворогів, про зцілення від хвороб та збереження сім'ї. У народі день прозвали Трохим та Зосима – на честь інших святих цього дня. Святого Зосима здавна вважають покровителем бджіл, тому головний символ свята сьогодні – мед.

За звичаєм, на Зосиму з ранку потрібно з'їсти ложку меду натще і запитати теплою водою — щоб зміцнити здоров'я на цілий рік. Обов'язково слід почастувати свіжим медом близьких та сусідів, вважається, що така щедрість принесе благополуччя до будинку. У бджолярів із сьогоднішнього дня починається так звана Бджолина дев'ятина: протягом дев'яти днів потрібно підготувати вулики до зимівлі.

Церква цього дня застерігає від сварок, брутальності, засудження, жадібності та заздрощів. Не можна зневірятися, сумувати, відмовляти у допомозі.

У народі головні заборони пов'язані з медом: якщо не поділитись, то невдачі будуть цілий рік.

За народними прикметами 19 вересня також не можна: прибирати в будинку, щоб не виганяти удачу; користуватися гострими предметами – можна поранитися; перераховувати гроші та запаси, особливо дрібницю – протягом року не вистачить.

Здавна наші предки звертали увагу на прикмети сьогоднішнього дня, адже вони можуть підказати, на яку погоду чекати попереду, а також зиму. Так, якщо вранці туман стелиться – чекай на потепління. Береза знизу скинула листя, але вгорі зеленіє — чекай ранньої зими та теплої весни. З вечора небо затягнулося хмарами — погода зміниться. Ясна погода – осінь буде теплою. Якщо в лісі багато грибів – влітку чекай на дощі.

Південний вітер у цей день обіцяє хороший урожай озимини наступного року, а якщо йде дощ — за тиждень можливі заморозки.

