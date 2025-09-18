Церковный праздник 18 сентября: три главных запрета этого дня

18 сентября по новому календарю в Православной церкви Украины почитают память мученицы Ариадны Фригийской. В этот день принято молиться о помощи в испытаниях и стойкости духа.

Приметы 18 сентября. Фото: из открытых источников

У святой Ариадны просят о здоровье, семейном согласии и благополучии, а также стараются совершить доброе дело, но тихо, а не напоказ.

В народе день получил название Арина Шиповница — так переиначили имя "Ариадна". Считается, что именно с этого времени нужно начинать собирать шиповник — до первых заморозков ягоды считаются самыми целебными. Их сушат, чтобы варить отвары и чай от простуды, бессонницы и других болезней. Также на Арину шинкуют капусту.

Церковь напоминает, что в этот день, как и в любой другой, не стоит поддаваться зависти, осуждению, злиться, ругаться, клеветать, замышлять недоброе. Также нельзя отказывать тем, кто обращается за помощью.

В народе на Арину Шиповницу также придерживаются некоторых запретов: нельзя хвалиться и хвастаться своими успехами — можно всего лишиться; ссориться с близкими и выяснять отношения — конфликт рисковал затянуться надолго; просить у Господа больше, чем нужно — следует довольствоваться тем, что дано.

По поверьям, соблюдая запреты, в семье можно сохранить мир и согласие, а год будет спокойным.

Издавна наши предки верили, что по погоде сегодня можно предсказать, какой будет осень и зима. Так, если береза еще не сбросила листья – зима обещает быть теплой. Сорняки высокие стоят – зимой будет много снега. Журавли отправились в теплые края — к концу месяца могут быть морозы. Если же в небе не видно журавлей, то, говорят, тепло продержится до ноября.

